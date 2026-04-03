USA

Falsches Los: Fehler von Kassierer macht Mann zu Lottogewinner

Ein US-Amerikaner bekam zwar einen falschen Lottoschein, knackte damit aber den Jackpot.
Selma Tahirovic
03.04.2026, 14:08

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Eine Person hält mehrere Lottoscheine in der Hand.

Ein Mann aus Lake County (Ohio) staunte nicht schlecht, als er sich beim Lotto über den Jackpot freuen durfte. Und das, obwohl er ein falsches Los bekommen hatte.

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Falsches Lottolos führt zu Gewinn

Am 14. März betrat ein Mann ein Geschäft in Painesville und wollte sich einen neuen Lottoschein kaufen, da er regelmäßig beim Glücksspiel mitmacht. Laut einer Presseaussendung der Oh! Lottery bat er den Verkäufer um fünf Lottoscheine zu je einem US-Dollar und einen Schein um fünf US-Dollar. Doch anstatt der sechs Lose erhielt er einen Quick-Spot-Schein, der genau zehn US-Dollar wert ist. Obwohl er eigentlich ein anderes Produkt wollte, steckte er das Los ein und ging nach Hause. 

In seinen eigenen vier Wänden realisierte der Lottospieler erst, dass diese Verwechslung sein Schicksal besiegelt hat. Er hatte alle zehn Gewinnerzahlen für den Jackpot auf seinem Schein. Auch als er die Aufschrift "Herzlichen Glückwunsch" auf dem Los las, konnte der US-Amerikaner sein Glück nicht fassen. 

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Mann gewinnt 158.000 US-Dollar

Die Verwechslung des Loses ging wirklich zu seinen Gunsten aus, denn er knackte den Lottojackpot von 158.585 US-Dollar (circa 137.382 Euro). Genau das "falsche" Ticket zahlte 100 Prozent des Jackpots an die Gewinner aus. 

  • Zum Vergleich: Hätte der Mann die sechs geplanten Lose gekauft, hätte er nur 10 beziehungsweise 50 Prozent des Jackpots gewonnen.

Nach Abzug der Steuern erhielt der Spieler aus Ohio insgesamt 116.163,51 US-Dollar (100.635,93 Euro). Mit dem Geld plant der Glückspilz, einige Rechnungen zu bezahlen, in Aktien zu investieren und seinen Enkeln etwas zu schenken.

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