Ein Mann aus Lake County (Ohio) staunte nicht schlecht, als er sich beim Lotto über den Jackpot freuen durfte. Und das, obwohl er ein falsches Los bekommen hatte.

Falsches Lottolos führt zu Gewinn Am 14. März betrat ein Mann ein Geschäft in Painesville und wollte sich einen neuen Lottoschein kaufen, da er regelmäßig beim Glücksspiel mitmacht. Laut einer Presseaussendung der Oh! Lottery bat er den Verkäufer um fünf Lottoscheine zu je einem US-Dollar und einen Schein um fünf US-Dollar. Doch anstatt der sechs Lose erhielt er einen Quick-Spot-Schein, der genau zehn US-Dollar wert ist. Obwohl er eigentlich ein anderes Produkt wollte, steckte er das Los ein und ging nach Hause.

In seinen eigenen vier Wänden realisierte der Lottospieler erst, dass diese Verwechslung sein Schicksal besiegelt hat. Er hatte alle zehn Gewinnerzahlen für den Jackpot auf seinem Schein. Auch als er die Aufschrift "Herzlichen Glückwunsch" auf dem Los las, konnte der US-Amerikaner sein Glück nicht fassen.