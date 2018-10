Falsche Pässe, hohe Orden

Auch Geheimdienste kochen allem Anschein nach nur mit Wasser. Und betrachtet man die Fake-Identitäten, mit denen Moskau anscheinend zwei Männer losschickte, um den Überläufer und Ex-Doppelagenten Sergej Skripal zu vergiften, so wirken diese wie dünne Süppchen.

Nachdem einer der von Großbritannien gesuchten Männer bereits mit Namen und Geburtsdatum identifiziert wurde, ist jetzt auch die Identität des zweiten Mannes geklärt. Jener Mann, der mit einem auf den Namen Alexander Petrow lautenden Pass nach Großbritannien eingereist war, heißt laut der Rechercheplattform Bellingcat tatsächlich Alexander Yevgenyevich Mishkin. Er wurde am 13. 7. 1979 geboren, zum Militärarzt ausgebildet, noch während des Studiums vom Militärgeheimdienst GRU angeworben. Er lebt seit spätestens 2010 in Moskau, hat seither einen auf Petrow lautenden Pass und war bis 2014 unter der Adresse des GRU-Hauptquartiers gemeldet. Zwischen 2011 und 2014 reiste er zudem viele Male in die Ukraine und nach Moldawien.

Während Russlands Staatschef Wladimir Putin derzeit kaum eine Möglichkeit auslässt, diese Indizienkette ins Lächerliche zu ziehen („Blödsinn“), um zugleich Skripal anzuschwärzen („Dreckskerl“, „Verräter“), offenbaren die Erkenntnisse von Bellingcat haarsträubende Schwächen bei den russischen Diensten. Denn Bellingcat tut nichts anderes, als öffentliche oder leicht zugängliche Informationen zusammenzufügen. So wurde einer der Attentäter über die Jahrbücher einer Militärakademie sowie Angaben einer nicht-staatlichen Veteranenplattform identifiziert, zusätzliche Infos lieferten Daten aus dem Melde- sowie Passregister. Letzteres förderte zutage, dass sich in den Pass-Akten der Verdächtigen, markante Lücken befinden. Zudem waren die Reisedokumente der Verdächtigen mit fortlaufenden Nummern ausgestellt worden.