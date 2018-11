Fall Susanna: Kein Verfahren gegen deutschen Polizeichef

B. soll die 14-jährige Susanna aus Mainz knapp zwei Wochen zuvor vergewaltigt und getötet haben. Ihre Leiche wurde einige Tage nach ihrem Verschwinden in Wiesbaden gefunden. B. setzte sich mit seiner Familie in den Irak ab. Den Ermittlern in Deutschland gestand er die Tötung, aber nicht die Vergewaltigung.