Fall Fabian (8): Mordprozess in Deutschland startet Ende April

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Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland soll in Kürze der Mordprozess gegen eine 30-Jährige beginnen. Sie sitzt seit Anfang November in Untersuchungshaft. Das Landgericht Rostock hat nach eigenen Angaben die Anklage der Staatsanwaltschaft Rostock zugelassen. Demnach wird der Frau, die dem Buben gut bekannt gewesen sein soll, vorgeworfen, Fabian am 10. Oktober "heimtückisch und aus sonst niedrigen Beweggründen" getötet zu haben. Nach dem Auftakt am 28. April sind 16 weitere Termine für die Verhandlung bis Anfang Juli angesetzt. Anfang Mai wäre eine Frist abgelaufen, die besagt, dass eine Hauptverhandlung normalerweise binnen sechs Monaten nach Beginn der Untersuchungshaft starten soll. Für die inhaftierte Frau gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Fall sorgte in Deutschland für Aufmerksamkeit Der Fall Fabian hatte im Oktober in ganz Deutschland für Aufmerksamkeit und Bestürzung gesorgt. Tagelang war das Schicksal des Buben aus Güstrow ungewiss. Eine ganze Stadt war im Ausnahmezustand. Die Mutter sah ihren Sohn am Morgen des 10. Oktobers, einem Freitag, gegen 8.30 Uhr zum letzten Mal, als sie zur Arbeit ging, wie sie in einem Interview sagte. Bei ihrer Rückkehr sei Fabian nicht mehr da gewesen. Am Abend meldete ihn seine Mutter als vermisst. Es folgte eine großangelegte Suchaktion. Laut Anklage soll die Beschuldigte den Buben unter einem Vorwand aus seiner Wohnung gelockt haben. Sie soll mit ihm in ihrem Auto zu einem Feldstück in der Nähe von Klein Upahl rund 15 Kilometer südlich von Güstrow gefahren und dort zu einem schlecht einsehbaren Teich gelaufen sein.