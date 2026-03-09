Fall Fabian (8): Deutsche Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Die Staatsanwaltschaft Rostock hat fünf Monate nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ihre Ermittlungen abgeschlossen und Anklage wegen Mordes gegen die Tatverdächtige erhoben. Demnach bestehe der hinreichende Verdacht, dass die 29-Jährige das ihr gut bekannte Kind aus dem Haus gelockt und an einem Teich mit mindestens sechs Messerstichen getötet habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Um die Spuren der Tat zu beseitigen, soll die Frau den Leichnam später mittels Brandbeschleuniger angezündet haben. Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass auch nach der Anklageerhebung die Unschuldsvermutung gelte. Die Frau war am 6. November unter dringendem Mordverdacht in einem Dorf in der Nähe von Güstrow verhaftet worden und sitzt seit dem 7. November in U-Haft. Ihr Auto wurde sichergestellt.

Nach früherer Aussage ihres Anwalts stritt seine Mandantin, eine ehemalige Freundin des Vaters des Buben, die Tat als Zeugin ab. Als Beschuldigte äußerte sie sich nicht zur Sache. Eine Haftbeschwerde blieb erfolglos.