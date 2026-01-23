Auf einem Jahrmarkt in Indien ist eine riesige Schaukel-Attraktion plötzlich eingestürzt. Rund 20 Kinder wurden bei dem Unfall zu Boden geschleudert, mindestens 14 von ihnen erlitten teils schwere Verletzungen und musste unverzüglich ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen laufen.

Schaukel kracht plötzlich zu Boden Der Vorfall ereignete sich laut dem indischen Nachrichtensender NDTV am 19. Jänner gegen 16 Uhr Ortszeit. Das Fahrgeschäft befand sich auf einem beliebten Jahrmarkt im Bundesstaat Madhya Pradesh und war zu dem Zeitpunkt des Unglücks voll besetzt. Auf Videoaufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie das Stützgerüst in der Mitte bricht. Die mehrere Tonnen schwere Schaukel stürzt daraufhin zu Boden und prallt gegen eine Mauer, während Teile des oberen Gerüsts auf die Schaukel und die Fahrgäste krachen.

Mindestens 14 Kinder verletzt Mindestens 14 der minderjährigen Fahrgäste wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Opfer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht und erlitten unter anderem Schnittwunden, Knochenbrüche und Prellungen. Mehrere weitere Kinder blieben wie durch ein Wunder unverletzt.