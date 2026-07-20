Große Welle bringt Fähre vor Küste Guyanas zum Kentern

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Nach dem Untergang einer Fähre vor der Küste Guyanas am Sonntag werden zahlreiche Menschen vermisst. Wie viele es sind, war Montagfrüh unklar. Denn die Passagierliste entsprach nicht der tatsächlichen Zahl der Menschen an Bord. Infrastrukturminister Juan Edghill sprach von einer schwierigen Situation. „Bitte kontaktieren Sie uns“, forderte er die Öffentlichkeit und Angehörige auf. Nach Regierungsangaben wurden zudem zwei Besatzungsmitglieder positiv auf Cannabis getestet.

Die „MV Barima“ war vor der nordwestlichen Küste des südamerikanischen Landes gekentert. Die Behörden gaben daraufhin an, dass sich 116 Passagiere und 17 Besatzungsmitglieder an Bord befunden hätten. 67 Menschen hätten das Unglück überlebt und seien gerettet worden, hieß es. 66 weitere Menschen würden noch vermisst. Das Schiff war am Samstagnachmittag in der Hauptstadt Georgetown in Richtung Port Kaituma in der Region Essequibo im Westen ausgelaufen. Nach Angaben des Infrastrukturministers setzte die Besatzung gegen 23.00 Uhr Ortszeit einen Notruf ab. Daraufhin hätten staatliche und private Teams Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Das Schiff war mit 250 Schwimmwesten, zwei Rettungsbooten und sechs aufblasbaren Rettungsinseln ausgestattet.

Große Welle brachte Fähre zum Kentern Laut der Ortungs-Website Vesselfinder wurde die Fähre 1939 gebaut - und war somit seit 87 Jahren im Einsatz. In einem Video sagte Edghill, dass „eine große Welle die 'Barima' zum Kentern gebracht“ habe. Zum Zeitpunkt des Unglücks hätten alle an Bord geschlafen, sagte der 18-jährige Überlebende Wayne Kitson der örtlichen Nachrichtenplattform Kiskadee Watch. Er selbst sei vor seiner Rettung „von 22.00 Uhr bis 4.00 Uhr“ im Meer geschwommen und bange nun um das Leben seiner Frau und seiner Tochter.