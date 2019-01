Explosion und Schüsse bei Luxus-Hotelanlage in Nairobi

Rund um eine Luxus-Hotelanlage in der Hauptstadt Kenias, Nairobi, ist es am Dienstag zu einer Explosion und Schießereien gekommen. Die Polizei ist mit Einheiten vor Ort, die Gegend abgesperrt und der Vorfall offenbar noch nicht vorbei. "Wir haben Beamte vor Ort, darunter sind auch Anti-Terror-Einheiten. Aber bis jetzt haben wir noch keine weiteren Informationen", sagte ein Sprecher der lokalen Polizeibehörden gegenüber Associated Press (AP).