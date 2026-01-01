Welt

Explosion in Schweizer Luxus-Skiort: Mehrere Tote

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
In der Silvesternacht hat sich in einer Bar in Crans-Montana eine Explosion ereignet. Mehrere Menschen kamen ums Leben.
01.01.26, 07:45
Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana im Kanton Wallis sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen. 

Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden, teilte ein Sprecher der Kantonspolizei der Nachrichtenagentur AFP am frühen Donnerstagmorgen mit. Er sprach von einer "Explosion unbekannter Ursache".

Die Explosion habe sich gegen 1.30 Uhr in einer Bar im Zentrum des Ferienortes ereignet, sagte Gaëtan Lathion, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. 

Mehr als hundert Personen hielten sich ihm zufolge zum Zeitpunkt der Explosion im Lokal auf. Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz.

