Nach dem verheerenden Brand bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana in der Schweiz wird über Kerzen oder einen Feuerwerkskörper als mögliche Auslöser spekuliert. Zwei Augenzeuginnen sagten dem französischen Sender BFMTV, das Feuer sei durch Kerzen verursacht worden. Der italienische Botschafter in der Schweiz spekulierte über einen Feuerwerkskörper.

"Wir können dazu keine Angaben machen", sagt Daniel Imboden, Sprecher der Kantonspolizei. "Wie immer wird in alle möglichen Richtungen ermittelt." Nach Angaben der Behörden kamen bei dem Brand in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages mehrere Dutzend Menschen ums Leben. Rund 100 weitere Menschen seien größtenteils schwer verletzt worden. Sie wurden mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Augenzeuginnen berichten von Panik Zwei junge Französinnen, die nach eigenen Angaben in der betroffenen Bar "Le Constellation" gefeiert hatten, sagten dem französischen Sender BFMTV, es habe in der Bar Kerzen in Champagnerflaschen gegeben. Eine davon sei zu nah an die Decke gekommen, die dann Feuer gefangen habe. Der Brand habe sich innerhalb von Sekunden ausgebreitet. Die Decke sei aus Holz gewesen, zitierte der Sender die Frauen. In der Bar sei Panik ausgebrochen.