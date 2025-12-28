Gasflasche explodierte: Zwei Personen verletzt, Haus ist nicht bewohnbar

Im Wintergarten eines Einfamilienhauses in Leogang im Pinzgau ist Samstagabend eine Gasflasche explodiert. Dabei ist ein 70-Jähriger schwer verletzt worden. Eine 51-Jährige hat laut Polizei einen Schock erlitten. Der Schaden am Gebäude ist massiv. Teile davon sind eingestürzt, das Objekt im Ortsteil Sonnberg sei einsturzgefährdet, hieß es laut APA.

Alle Fenster des Hauses sind zerborsten und die Türen zerstört worden, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die beiden Eigentümer konnten sich noch in Sicherheit bringen. Rund 50 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leogang und des Löschzuges Hütten sowie ein Großaufgebot an Rettungskräften mit zwei Notärzten, drei First Respondern und vier Rettungswagen standen im Einsatz.

Unfallursache ist unklar, Ermittlungen laufen

Warum es zu der heftigen Explosion der Gasflasche eines Gasgrills um 20.15 Uhr gekommen war, ist noch genauso unklar wie die Schadenshöhe. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Landeskriminalamt Salzburg übernommen. Der verletzte Hausbewohner wurde vom Roten Kreuz ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.