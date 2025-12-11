13-Jährige bei Krampuslauf im Pinzgau verletzt

Eine 13-Jährige ist bei einem Krampuslauf in Neukirchen am Großvenediger (Bezirk Zell am See) verletzt worden. Laut Polizei wurde sie von einem Krampus, der eine angezündete Bengalo-Fackel hinter sich her schleifte, am Oberarm über ein Absperrgitter gezerrt.

Dabei fiel die Pinzgauerin auf die Fackel und erlitt Verbrennungen. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 7. Dezember. Der Beschuldigte, ein 19-jähriger Pinzgauer, wurde nun anhand eines privaten Videos ausgeforscht.