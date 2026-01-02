Tragödie von Crans Montana: Auch ein Fußballer ist betroffen

Staatstrauer in der Schweiz: Bei einer Explosion in einer Bar in Crans Montana ließen rund 40 Menschen ihr Leben. Auch ein Fußballer war bei diesem schrecklichen Unglück dabei - wenn auch nicht bei den Todesopfern.

Wie der französische Topklub FC Metz mitteilte, befand sich Tahirys Dos Santos am Silvesterabend in der betroffenen Bar, die zu brennen begonnen hatte. Der 19-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Hubschrauber nach Deutschland geflogen. Dort wird Dos Santos derzeit behandelt.

Wie die französische „L‘Équipe“ berichtet, hatte der Fußballer einige Urlaubstage mit Freunden in den Bergen verbracht.