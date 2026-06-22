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"Technischer Zwischenfall"

Explosion in Katars Energiekomplex: 54 Verletzte, 18 Vermisste

Nach dem Zwischenfall im Gaskomplex Ras Laffan schließen die Behörden einen Zusammenhang mit früheren iranischen Angriffen aus.
22.06.2026, 09:09

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Die Explosion

In Katar ist es am Sonntag in einem wichtigen Industriegebiet zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden laut dem katarischen Innenministerium 54 Menschen verletzt, 18 werden noch vermisst. Die Behörden des Golfemirats, das während des Iran-Kriegs mehrfach Ziel iranischer Angriffe geworden war, machten einen "technischen Zwischenfall" bei der Anlage in Doha verantwortlich. Die Explosion in dem größten Gaskomplex des Landes, Ras Laffan, sei "internen Ursprungs" gewesen.

Weltweit größte Produktionsstätte für Flüssiggas

Die Sicherheit gefährdende Stoffe seien nicht ausgetreten. Die Zivilschutzteams waren im Einsatz. Katar war ebenso wie andere Golfstaaten seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran Ende Februar zur Zielscheibe iranischer Luftangriffe geworden.

Vergeltung des Iran: Gasanlagen in Katar und Saudi-Arabien angegriffen

Der Iran beschoss unter anderem mehrmals den wichtigen Energiekomplex Ras Laffan, wo sich die weltweit größte Produktionsstätte für Flüssigerdgas (LNG) befindet.

Katar Iran
Agenturen, bqu  | 

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