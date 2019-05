Paketbombe: Mehrere Verletzte bei Explosion in Lyon

Bei einer Explosion im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, explodierte am späten Nachmittag offenbar eine Paketbombe in einer Fußgängerzone. Laut französischen Medien war ein Mann auf einem Fahrrad gesehen worden, der ein Paket vor eine Bäckerei geworfen haben soll. Wenig später berichteten Augenzeugen von einem "ohrenbetäubenden Knall", später sollen Schrauben und Metallteile auf der Straße gelegen sein.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der Verdacht auf eine Paketbombe bestehe und dass in diese Richtung ermittelt würde.

Macron: "Angriff"

Der französische Präsident Emmanuel Macron – zum Zeitpunkt der Tat in einem Interview mit einem Youtuber – sprach von einem "Angriff". Es gebe "keine Toten". Er sei in Gedanken bei den Verletzten und ihren Familien.Nach Behördenangaben wurden mindestens acht Menschen verletzt, jedoch allesamt nicht lebensgefährlich.

Der Unglücksort im historischen Stadtzentrum – die in der belebten Fußgängerzone Rue Victor Hugo nahe der Place Bellecour – wurde abgesperrt. Die Präfektur rief Passanten auf, das Gebiet zu meiden und richtete einen Sicherheitsbereich ein. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Frankreich wurde in den vergangenen Jahren des Öfteren von Terroranschlägen heimgesucht.