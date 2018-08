Explosion in Bologna: Karambolage soll Ursache sein

Eine Karambolage soll das Unglück auf der Autobahn-Tangente in Borgo Panigale an der Peripherie von Bologna ausgelöst haben, bei dem am Montag ein Lkw mit Flüssiggas an Bord explodiert ist und eine Kettenreaktion von Explosionen ausgelöst hat. In dem Fahrzeug befand sich ein 42-jähriger Italiener, der ums Leben gekommen ist.