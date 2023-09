Explosion einer Lkw-Bombe in Somalia: Mindestens 16 Tote

Die Explosion habe enorme SchĂ€den an umliegenden GeschĂ€ftsgebĂ€uden und Schulen verursacht, daher liege die Zahl der Toten womöglich noch höher. Mindestens 30 Menschen seien zudem verletzt worden. Das Ziel des Angriffs in der Hauptstadt der zentralen Provinz Hiran sei derzeit nicht bekannt, hieß es weiter.

Die Terrormiliz Al-Shabaab kontrolliert seit Jahren Teile des Landes

In der NĂ€he gebe es einen Kontrollpunkt, an dem Steuern von Lastwagen eingezogen wĂŒrden. Bisher hat sich keine Gruppierung zu dem Angriff bekannt. In der Vergangenheit hatte jedoch die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab Ă€hnliche AnschlĂ€ge fĂŒr sich reklamiert.