Explosion bei Niagara-Fällen: Brücken zwischen USA und Kanada gesperrt

New Yorks Gouverneurin Kathi Hochul bestätigt, dass es zu einer Explosion in der Zollstation der Rainbow Bridge, die unweit der Niagara-Fälle die USA und Kanada verbindet, kam. Die zuständigen Behörden haben mehrere Brücken in der Umgebung gesperrt. Das FBI soll laut Meldungen Ermittlungen übernommen habe. Ob es Verletzte gibt, war vorerst nicht klar.