Exkursion in Moskauer Kanalisation: Mindestens fünf Menschen ertrunken

Leute werden gesucht

Die Abenteurer waren am Sonntag in den verzweigten unterirdischen Abwasserkanälen unter der Millionenstadt auf Erkundung gegangen. Wegen schwerer Regenfälle sei das Wasser in den Stollen vermutlich rasch gestiegen, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes.

"Niemand meldet sich, die Leute werden gesucht", meinte er zur Lage.