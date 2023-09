Ex-US-Präsident Carter zeigt sich nach Palliativ-Betreuung öffentlich

Nach monatelanger palliativer Betreuung zu Hause hat der frühere US-Präsident Jimmy Carter die Menschen in seinem Heimatort mit einem öffentlichen Auftritt überrascht. Carter und seine Frau Rosalynn zeigten sich am Samstag in einer dunklen Limousine bei einer Erdnussparade in der kleinen Gemeinde Plains im Bundesstaat Georgia. Carter war früher selbst Erdnussfarmer gewesen.