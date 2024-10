OpenAI hat einem Zeitungsbericht zufolge bei der Entwicklung seiner Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT gegen Gesetze verstoßen. Die Software-Firma habe für das Training von ChatGPT urheberrechtlich geschützte Inhalte aus dem Internet ohne Erlaubnis genutzt, sagte der frühere OpenAI-Programmierer Suchir Balaji in einem am Mittwoch veröffentlichten Artikel der New York Times.