Ex-Frau von Serienmörder Fourniret gestand Beteiligung an drei Morden

➤ Mehr Nachrichten aus der Welt lesen Sie hier

Fourniret, der 2021 starb, sowie seine Ex-Frau waren 2008 bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Fourniret, von Medien auch "Monster der Ardennen" genannt, hatte sieben junge Mädchen und Frauen in Frankreich und Belgien entführt, vergewaltigt und ermordet. Seine frühere Frau half ihm dabei. Ermittler gehen davon aus, dass die Zahl seiner Opfer deutlich höher ist.

Mord an Neunjähriger 2020 gestanden

In dem am Dienstag gestarteten Prozess gegen die Ex-Frau geht es um drei weitere Fälle, für die die Justiz das Paar verantwortlich hält. "Ich bedauere alles, was passiert ist", sagte Monique Olivier zu Prozessbeginn. Den Mord an der Neunjährigen hatte Fourniret 2020 gestanden. Er sagte demnach, sich an Details der Tat nicht mehr erinnern zu können - auch nicht daran, wo die Leiche begraben sei. Suchaktionen blieben erfolglos.

Die ungeheuerliche Mordserie von Fourniret wurde bekannt, als dieser im Juni 2003 in Belgien festgenommen wurde, nachdem er ein 13-jähriges Mädchen zu entführen versucht hatte. Fourniret war in den 1980er-Jahren in Frankreich wegen der Vergewaltigung minderjähriger Mädchen zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, kam aber schon nach zwei Jahren frei.