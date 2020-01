Ex-Astronautin: Es könnten Außerirdische auf der Erde sein

Die erste britische Astronautin, Helen Sharman, glaubt an Außerirdische im All. " Außerirdische existieren, es gibt keinen Zweifel daran. Es gibt so viele Milliarden von Sternen da draußen im Universum, dass es alle möglichen Arten von Lebensformen geben muss", sagte die Wissenschafterin der Zeitung The Observer.