Ex-Anwalt von Stormy Daniels wegen Erpressung festgenommen

Der Ex-Anwalt von Ex-Pornostar Stormy Daniels und erklärte Trump-Kritiker Michael Avenatti ist festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, versucht zu haben, vom Sportartikelhersteller Nike rund 20 Millionen Dollar zu erpressen, teilte die Staatsanwaltschaft in New York via Twitter mit.

Die Vorwürfe basieren auf einem Eintrag des Juristen auf Twitter, in dem er Nike vorwarf, in einen Basketball-Skandal verwickelt zu sein.