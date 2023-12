Nach Tunnel-Überflutung: Eurostar-Züge rollen wieder zwischen London und Paris

Gestrandete Passagiere

Der Plan des frisch vermählten Ehepaars Nicole und Christopher Carrera aus New York, Silvester in Disneyland bei Paris zu feiern, war damit "ruiniert". "Wir werden jetzt nicht vor morgen Abend gegen 18.00 Uhr in Paris sein", sagte die 29-jährige Carrera am Samstag auf dem Londoner Bahnhof St. Pancras. Sie würden dann durch die französische Hauptstadt spazieren statt durch Disneyland. Für ein anderes Paar, Christina David und Georgina Benyamin aus Sydney, sollte Paris die letzte Station in Europa vor der Heimreise sein. Sie sei "enttäuscht, wütend, traurig", sagte David. Viele Menschen hätten geweint.

Die Betreibergesellschaft Eurostar hatte am Samstagabend mitgeteilt, dass der Zugverkehr am Sonntag wieder aufgenommen werde. Zuvor waren 41 Züge am Samstag wegen eines Wassereinbruchs in den Tunneln zwischen dem Londoner Eurostar-Bahnhof St. Pancras und Ebbsfleet gestrichen worden - an einem Tag mit extrem hohem Fahrgast-Aufkommen wegen der Neujahrsfeiern. Schließlich erklärte die Gesellschaft, "mindestens ein Tunnel" könne genutzt und ein "voller Dienst" angeboten werden. Es gebe allerdings Geschwindigkeitsbeschränkungen und dadurch möglicherweise Verspätungen.