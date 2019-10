Bei der Euromillionen Ziehung ist am Dienstag der Europot von einem einzigen Gewinner geknackt worden: Laut Österreichischen Lotterien gehen für die "5 plus 2 Richtige" 190 Millionen Euro nach England. Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag geht es im Europot um 17,0 Millionen Euro.