Däne knackt Eurojackpot und gewinnt 120 Millionen Euro

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft in Dänemark hat den Eurojackpot mit 120 Millionen Euro geknackt. Mit den Gewinnzahlen 1, 3, 24, 43, 49 und den beiden Eurozahlen 2 und 4 lag nach elf Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.