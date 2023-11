Etappensieg der Onlineplattformen gegen Österreich vor dem EuGH

Die Onlineplattformen Google, Meta und Tiktok mit Europasitz in Irland haben am Donnerstag vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Etappensieg im Rechtsstreit mit den österreichischen Behörden errungen. Ein Mitgliedstaat dürfe Kommunikationsplattformen mit Sitz in einem anderen EU-Land keine "generell-abstrakten Verpflichtungen" auferlegen, so die Richter in Luxemburg. Nun liegt der Ball wieder bei dem österreichischen Verwaltungsgerichtshof (VwGH).

