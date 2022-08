Erstmals mehr uneheliche als eheliche Babys in England und Wales

In England und Wales sind im vergangenen Jahr erstmals mehr Babys von unverheirateten M├╝ttern geboren worden als von verheirateten. M├╝tter von 51,3 Prozent der Neugeborenen waren zum Zeitpunkt der Geburt unverheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, teilte die nationale Statistikbeh├Ârde ONS am Mittwoch mit.

Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1845 gab es noch nie mehr unverheiratete oder in eingetragener Partnerschaft lebende M├╝tter als verheiratete. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in England und Wales 624.828 Geburten registriert. "Das folgt einem Langzeittrend von sinkenden Eheschlie├čungsraten und einer steigenden Anzahl von Paaren, die unverheiratet zusammenleben", sagte James Tucker vom Statistikamt laut Nachrichtenagentur PA.

Corona-Verschiebungen

Allerdings seien die Auswirkungen, die die Pandemie auf Eheschlie├čungen hatte, noch nicht vollst├Ąndig absehbar, weshalb Tucker vor voreiligen Interpretationen der Zahlen warnt. W├Ąhrend Corona-bedingter Lockdowns konnte nur in kleinem Kreis gefeiert werden, weshalb viele Feiern verschoben wurden.