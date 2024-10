Ersthelfer stahl betrunkenem Biker nach Sturz das Fahrrad

Ein junger Rosenheimer ist nach einem Fahrradunfall in Bayern an einen diebischen Ersthelfer geraten. Der 19-Jährige war am Samstag alkoholisiert in der Innenstadt unterwegs und tippte während der Fahrt auf seinem Handy herum, wie die Polizei mitteilte.

Dabei verlor er das Gleichgewicht, stürzte und zog sich leichte Schürfwunden zu. Ein 21-jähriger Ersthelfer bot dem 19-Jährigen an, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte auf sein Mountainbike aufzupassen.