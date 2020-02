Erster Coronavirus-Todesfall außerhalb Chinas gemeldet

Am Samstag landete ein Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen an Bord in Frankfurt. Die deutschen Staatsbürger und Familienangehörige wurden in der Nacht zum Sonntag mit Bussen in eine Kaserne in Rheinland-Pfalz gebracht. Sie sollen mindestens 14 Tage in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim bleiben - so lange dauert die maximale Inkubationszeit, also die Frist von der befürchteten Ansteckung bis zum möglichen Krankheitsausbruch. An dem Standort eines Luftwaffenausbildungsbataillons stehen für sie 128 Zimmer in einem 2018 fertiggestellten Gebäude bereit.

Großbritannien evakuiert einem Medienbericht zufolge diesen Sonntag weitere britische Staatsbürger aus Wuhan. Es werde eine zusätzliche Gruppe erwartet, zitiert die Zeitung " Liverpool Echo" aus einer internen E-Mail der Leitung des Krankenhauses Arrowe Park im Nordwesten Englands, in dem bereits 83 Ausgeflogene unter Quarantäne gestellt wurden.

Neuseeland lässt ab Montag keine Ausländer mehr von China aus einreisen. Zur Begründung verweist das Außenministerium auf die gestiegene Bedrohung durch das Coronavirus. Zugleich verschärfte es seinen Reisehinweis: Nach China solle nicht gereist werden.

Die Börse in Shanghai verlängerte für Unternehmen die Frist zur Veröffentlichung von Jahresgeschäftsberichten bis zum 30. April. Wer auch diese Frist nicht einhalten könne, solle sich bei den zuständigen Aufsichtsbehörden melden. Viele Firmen schränken wegen des Coronavirus-Ausbruchs ihre normalen Tätigkeiten ein.