Erste Astronautin aus Saudi-Arabien soll zur ISS fliegen

Erstmals soll am Sonntag eine Astronautin aus Saudi-Arabien ins All fliegen. Die saudi-arabische Krebsforscherin Rajana Barnawi gehört zu der Crew, die vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen soll. Die vier Astronauten reisen in einer Dragon-Kapsel des US-Unternehmens SpaceX und sollen sich zehn Tage in der ISS aufhalten.