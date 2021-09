Erschütterung über Mord an Tankstelle wegen Maskenpflicht

Von Sarah Emminger

In der rheinland-pfälzischen Stadt Idar-Oberstein sitzt der Schock tief. Am Samstagabend tötete dort ein 49-jähriger Mann einen Tankstellenkassier. Der mutmaßliche Täter wollte in der Tankstelle Bier kaufen und hatte keine Maske mit, woraufhin der Kassier ihn mit einer Erinnerung an die Maskenpflicht abwies. Das soll den Mann so verärgert haben, dass er nach Hause fuhr, einen Revolver holte und zurück zur Tankstelle kam.

Gezielter Kopfschuss

Als der 20-jährige Student, der in der Tankstelle jobbte, ihn ein zweites Mal auf die Maskenpflicht hinwies, soll der Mann dem Kassier „gezielt von vorne in den Kopf“ geschossen haben, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann. Das Opfer sei sofort tot gewesen.

Sonntagfrüh wurde der Tatverdächtige auf dem Gelände der Polizei in Idar-Oberstein festgenommen. Man geht davon aus, dass er sich stellen wollte. Informationen über den Mann, der die Tat gestand, gibt es bisher nicht viele. Er ist der Polizei zuvor aber noch nie aufgefallen, auch nicht als Teilnehmer bei Corona-Leugner-Demos. Die Mordwaffe dürfte er nicht legal besessen haben. Als Motiv soll der mutmaßliche Mörder angegeben haben, dass ihn die Situation der Pandemie stark belaste und keinen Ausweg gesehen habe. Ob er sich in sozialen Netzwerken radikalisiert hat, ist noch nicht belegt. Am Dienstag wurde aber bekannt, dass der Mann in den Theorien der Corona-Leugner zumindest „bewandert“ sei.