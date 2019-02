„Erichs Lampenladen“ kehrt zurück

Fast 30 Jahre ist das her. Nun soll der Palast im Jubiläumsjahr wieder aufgebaut werden – zumindest symbolisch als Projektion am wieder aufgebauten Stadtschloss und im Haus der Berliner Festspiele. Intendant Thomas Oberender will sich dort von 8. bis 10. März mit dem ambivalenten Bauwerk auseinandersetzen: als Ort der Unterhaltung, der Macht und des Protests der Bürgerbewegung in den Wende- und Nachwendejahren.

Denn letztlich wurde ausgerechnet das Machtsymbol der SED zum zentralen Ort der Wiedervereinigung. Das erste frei gewählte Parlament der DDR stimmte dort am 23. August 1990 für die Annahme des Einigungsvertrags ab. Gleichzeitig beschloss es die Schließung des Palastes der Republik, der zunächst vom gesundheitsschädlichen Asbest gereinigt werden musste. Bis zu 5000 Tonnen hatte man darin als Brandschutzmittel verbaut.

Danach entspann sich eine Debatte um die weitere Nutzung oder den Abriss des entkernten Gebäudes. Es ging auch um Erinnerungen an das erste Schoko-Eis in der Milchbar und Ablehnung eines Prunkbaus des autoritären SED-Regimes. 2006 rollten schließlich die Bagger an. Der Palast ist mittlerweile verschwunden, die Baumaschinen und Kräne sind aber geblieben. Auf dem historischen Boden soll mit dem „ Humboldt-Forum“ wieder ein Schloss für alle entstehen.