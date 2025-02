China: 28 Menschen nach Erdrutsch vermisst

20 Meter dicke Erdmasse

Die abgerutschte Erdmasse erstreckt sich laut den Rettungskräften über mehr als einen Kilometer und ist schätzungsweise zehn bis 20 Meter dick. Zudem bestehe die Gefahr eines weiteren Erdrutsches, erklärte ein Leiter der Bergungstrupps. Am Samstag kurz vor Mittag (Ortszeit) hatten sich von einem Berghang Massen aus Erde und Geröll gelöst. Die Mure begrub Äcker und zehn Gebäude unter sich. Bisher brachten die Helfer 360 Menschen aus 95 Haushalten in Notunterkünften in Sicherheit.