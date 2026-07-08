Zwei Wochen nach den tödlichen Erdbeben in Venezuela geht der Einsatz im Katastrophengebiet in eine neue Phase. Die Hilfskräfte konzentrieren sich nun auf die Beseitigung der Trümmer und die Versorgung der Betroffenen, wie Beteiligte mitteilten. Die Zahl der Toten steigt indes immer weiter. Offiziell wurden bisher 3.685 Todesopfer bestätigt.

In nur 24 Stunden stieg ihre Zahl um 150, wie aus einem Beitrag des Präsidenten der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, auf der Plattform X vom Mittwoch (MESZ) hervorging. Die aktiven Such- und Bergungsarbeiten gelten weitgehend als abgeschlossen, doch immer noch werden Leichen aus den Trümmern gezogen.

Mädchen war allein zu Hause Die Rettung der zwölfjährigen Fabiana Blanco rührt zurzeit das ganze Netz zu Tränen. Wie BBC berichtet, war das Mädchen zu Hause, als zwei Erdbeben am 24. Juni das Land erschütterten. Ihre Mutter, Karina, war zu dem Zeitpunkt gerade dabei, eine Spinning-Stunde zu geben, als sie sich sofort auf den Weg zu ihrer Tochter machte.

32 Stunden unter Trümmern verschüttet Doch bis Blanco bei ihrem Haus ankam, war es bereits zu spät. Wie die Zwölfjährige gegenüber BBC schilderte, war sie zum Zeitpunkt der Erdbeben in der Küche: „Ich sah Dinge wackeln, fallen, zerbrechen, und dann rissen die Wände. Die Wand, die meine Wohnung von der eines Freundes trennte, stürzte ein. In diesem Moment dachte ich: ‚Ich werde sterben. Ich werde das nicht überleben. Niemand wird mich retten.‘“ Das Mädchen lag daraufhin 32 Stunden lang auf dem Rücken unter den Trümmern: „Ich bin jemand, der sehr ängstlich und klaustrophobisch wird. Aber ich weiß nicht, warum, eine seltsame Ruhe überkam mich. Vielleicht war mein Geist im Schockzustand“, erklärte sie weiter, die kurz darauf die Stimme einer Krankenschwester hörte, die sich vor den Erdbeben im Wohngebäude um Personen gekümmert hat und selbst verschüttet wurde. Sie sprach dem Mädchen gut zu und bat sie, ruhig zu bleiben.

Verschüttete aß Ketchup und Käse, um zu überleben Sechs Stunden nach dem Erdbeben, gegen Mitternacht, wurde die Krankenschwester gerettet. Sie erzählte den Einsatzkräften, dass ein Mädchen namens Fabiana noch am Leben sei und zwischen den Trümmern liegt. Das Mädchen erinnerte sich an die schrecklichen Stunden zurück und erzählte, wie sie überleben konnte: „Eines meiner Beine war in einer schmerzhaften Position gebeugt, und ich bewegte einige der Trümmer, damit ich es gerade richten konnte. Dabei zog ich mir Schrammen und Schnitte zu, aber ich fand eine Flasche Ketchup und etwas geriebenen Käse. Das hat mich bei Bewusstsein gehalten.“