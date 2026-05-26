Foltervorwürfen in Venezuela: Gefängnisdirektor entlassen

Inmitten eines Gefängnisaufstands in Venezuela wegen Foltervorwürfen ist der Leiter der Justizvollzugsanstalt in Barinas gefeuert worden. Gefängnisdirektor Elvis Macuare Guerrero wurde nach einer Woche im Amt entlassen, wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Montag mitteilte. Nach Darstellung der Menschenrechtsorganisation OVP waren Insassen in dem Gefängnis unter seiner Führung Schlägen und Misshandlungen ausgesetzt gewesen. Zudem seien bei Durchsuchungen der Zellen Gegenstände der Inhaftierten zerstört worden. Die Ehefrau eines seit vier Jahren Inhaftierten prangerte "Folter und Schläge" in der Haftanstalt an. Dutzende Angehörige harrten vor dem Gefängnis aus und forderten eine gewaltfreie Behandlung der Insassen.

Unterdessen protestierten weiterhin Gefangene auf dem Dach gegen die Zustände in dem Gefängnis. Am Wochenende hatten hunderte Häftlinge "Folter" durch Beamte der Strafvollzugsbehörde angeprangert. Sie versammelten sich auf dem Dach der Strafanstalt Internado Judicial de Barinas (Injuba) im Westen des südamerikanischen Landes. Notorische Überbelegung Nach OVP-Angaben wurden dutzende Häftlinge mittlerweile in andere Einrichtungen verlegt. Ein Armeevertreter sagte vor Ort, die Gefangene hätten selbst entschieden, ob sie in anderen Einrichtungen verlegt werden wollten. Angehörige vor Ort forderten Auskunft darüber, wohin die Gefangenen gebracht worden seien.