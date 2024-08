Vor der Küste von Portugal hat Montag in den frühen Morgenstunden kräftig die Erde gebebt. Das Epizentrum befand sich offenbar nur 84 Kilometer von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entfernt.

Besonders rund um Lissabon sowie entlang der Südwestküste waren die Erschütterungen stark zu spüren. Ob und in welchem Ausmaß Schäden an Gebäuden entstanden, ist noch unklar. Das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre ( IPMA ) ermittelt noch das Ausmaß der Auswirkungen. Von Verletzten wurde bis zum Nachmittag nicht berichtet.

Erdbeben in Portugal: Nachbeben möglich

Bis zu 9.6 Millionen Menschen sollen laut dem Fachportal Erdbebennews die Erschütterungen am Montag gespürt haben.

Experten weisen darauf hin, dass es in den kommenden Tagen noch zu spürbaren Nachbeben bzw. weiteren seismische Aktivitäten in oder in der Nähe von Lissabon kommen könnte.