Erdbeben in Japan: Berichte über Tote in Einkaufszentrum

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Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Dienstag die südjapanische Insel Kyushu erschüttert und teils schwere Schäden angerichtet. „Wir sind bereits darüber informiert worden, dass Menschen verletzt wurden“, sagte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Tokio zu Journalisten. Allein ein Krankenhaus in Kumamoto meldete dem Sender NHK zufolge mehr als 50 Verletzte. Über 150.000 Menschen wurden aufgefordert, Evakuierungszentren aufzusuchen. Eine zunächst ausgegebene Tsunami-Warnung wurde später wieder aufgehoben. „Ich bitte alle, Maßnahmen zu ihrem eigenen Schutz zu ergreifen, einschließlich der Evakuierung an einen sicheren Ort“, sagte Takaichi. In einigen Gebieten seien Feuer ausgebrochen, zudem gebe es Schäden an Straßen und Brücken sowie eingestürzte Gebäude.

Tote in Einkaufszentrum Beim Einsturz einer Decke in einem Einkaufszentrum in der japanischen Stadt Kashima ist einem Bericht des Senders TBS zufolge eine „beträchtliche Zahl“ von Menschen ums Leben gekommen. Der Sender NHK berichtete am Dienstag, „zahlreiche“ Menschen seien nach dem Einsturz eines Stockwerks in dem Gebäudekomplex eingeschlossen. Kurz zuvor hatte ein Erdbeben der Stärke 7,1 die Region im Südwesten Japans erschüttert. Der Polizei lagen nach eigenen Angaben Berichte über eine mutmaßliche Explosion in der Aeon Mall in der Präfektur Kumamoto vor. Es sei aber unklar, welche Schäden dadurch möglicherweise verursacht worden seien und ob jemand verletzt worden sei, sagte ein Polizeibeamter der Nachrichtenagentur AFP. Zumindest 50 Verletzte in Krankenhäuser gebracht Nach Angaben der Regierung stürzten durch das Beben im Südwesten Japans Gebäude ein und Brände brachen aus. Auch Straßen und Brücken wurden demnach beschädigt. In einigen Gebieten sei der Strom ausgefallen. Laut NHK wurden mindestens 50 Verletzte in Krankenhäuser gebracht.