Welt

Erdbeben der Stärke 7,4 und Tsunamiwarnung in Nordjapan

Das Erdbeben war auch in Tokio zu spüren, zudem wurde eine Tsunamiwarnung ausgesprochen.
20.04.2026, 10:37

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Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert. Es hatte nach Angaben der zuständigen Wetterbehörde (JMA) die Stärke 7,4, sein Zentrum lag nördlich der Präfektur Iwate im Pazifik. 

Auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio waren die Erschütterungen zu spüren. Die Wetterbehörde gab zugleich eine Tsunami-Warnung aus. In der betroffenen Region könnten bis zu drei Meter hohe Wellen ans Ufer krachen.

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Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat mit 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1.500 Erdbeben erschüttert.

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