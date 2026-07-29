Zahl der Toten bei Erdbeben in Japan steigt auf 18

Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 18 gestiegen. Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi sprach am Mittwoch in Tokio zunächst von 13 Todesopfern. Es seien zudem „umfangreiche Schäden“ gemeldet worden, darunter eingestürzte Gebäude, Brände und Schäden an Straßen. Später meldeten die Behörden in der Stadt Yatsushiro fünf weitere Todesopfer in einer Papierfabrik.

Zwei der Todesopfer wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes in einem Einkaufszentrum in der Stadt Kashima entdeckt, in dem durch das Beben eine Etage eingestürzt war. Bei ihnen handelt es sich laut Medienberichten um zwei junge Frauen. Es wurde befürchtet, dass die Opferzahl im Laufe des Tages noch steigt, weil vor allem in dem teilweise eingestürzten Einkaufszentrum in Kashima noch Menschen vermutet werden.