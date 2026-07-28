Zahl der Toten bei Erdbeben in Japan steigt auf 13

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Dienstag die südjapanische Insel Kyushu erschüttert und teils schwere Schäden angerichtet. „Wir sind bereits darüber informiert worden, dass Menschen verletzt wurden“, sagte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Tokio zu Journalisten. Allein ein Krankenhaus in Kumamoto meldete dem Sender NHK zufolge mehr als 50 Verletzte.

Inzwischen bestätigten die Behörden mindestens 13 Tote, gab Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Tag nach dem Beben in der Präfektur Kumamoto auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu bekannt. Möglicherweise seien sogar Dutzende Menschen ums Leben gekommen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf einen Regierungsbeamten.

Durch das Beben der Stärke 7,1 vom Dienstagnachmittag (Ortszeit) wurden mehrere Gebäude und Straßen in der Region beschädigt.

Die Präfektur Kumamoto war bereits vor zehn Jahren von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen kamen damals ums Leben, Zehntausende mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden.

Über 150.000 Menschen wurden aufgefordert, Evakuierungszentren aufzusuchen. Eine zunächst ausgegebene Tsunami-Warnung wurde später wieder aufgehoben.

„Ich bitte alle, Maßnahmen zu ihrem eigenen Schutz zu ergreifen, einschließlich der Evakuierung an einen sicheren Ort“, sagte Takaichi. In einigen Gebieten seien Feuer ausgebrochen, zudem gebe es Schäden an Straßen und Brücken sowie eingestürzte Gebäude.