Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte Golf von Kalifornien

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat am Sonntag den Golf von Kalifornien erschüttert, wie das Europäische Zentrum für Erdbebenforschung im Mittelmeerraum (EMSC) mitteilte. Das mexikanische Amt für Zivilschutz bestätigte, dass es keine unmittelbaren Berichte über Schäden in den Gebieten gab, in denen das Erdbeben zu spüren war, empfahl aber Booten und der Bevölkerung in Küstennähe, wegen möglicher Strömungen in Häfen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

