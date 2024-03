Erdbeben erschüttert Bosnien und Montenegro

Ein Erdbeben der Stärke 5,4 hat am Donnerstag das Grenzgebiet zwischen Bosnien und Montenegro erschüttert.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum des Bebens rund 30 Kilometer von der montenegrinischen Stadt Niksic und rund 25 Kilometer von der bosnischen Stadt Bileca entfernt. Die Erschütterungen waren aber auch in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo und im gesamten westlichen Balkan zu spüren.

Rund 30 Nachbeben registriert

Angaben über mögliche Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Das Epizentrum des Bebens, das sich in einer Tiefe von 7,6 Kilometern ereignete, habe in einem unbewohnten Gebiet gelegen, sagte der Seismologe Srdjan Cekovic vom montenegrinischen Institut für Geophysik lokalen Medien. Nach dem Hauptbeben am frühen Morgen um 04.06 Uhr seien noch etwa 30 Nachbeben registriert worden, darunter fünf mit Stärken zwischen 3,0 und 3,5.