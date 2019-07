Noch keine Entscheidung über Sea-Watch-Kapitänin Rackete

Deutscher Außenminister fordert Freilassung

"Aus unserer Sicht kann am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens nur die Freilassung von Carola Rackete stehen. Das werde ich Italien nochmal deutlich machen", hatte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag auf Facebook erklärt. Aus dem Außenministerium in Rom hieß es, Maas habe seinen italienischen Kollegen Enzo Moavero Milanesi angerufen. Der habe darauf hingewiesen, dass die Richterschaft "gänzlich unabhängig von der Regierung" sei, weshalb alle "mit Vertrauen und Respekt" warten müssten. Innenminister Salvini erklärte, er erwarte insbesondere von Deutschland und Frankreich "Stille und Respekt".

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Italien am Sonntag wegen der Festnahme der Kapitänin kritisiert und Maßnahmen der Regierung in Rom gegen Seenotretter in Frage gestellt.

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella versuchte bei einem Besuch in Wien die Wogen wieder zu glätte. Er rief die handelnden Personen in dem Konflikt dazu auf, "sich etwas im Ton zu mäßigen", um das tatsächliche Problem besser lösen zu können. Die Beziehungen zwischen Rom und Berlin seien derart solide, "dass sie von niemandem infrage gestellt werden können", sagte Mattarella bei einem Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen in der Hofburg.

Hohe Spenden für Rackete

Van der Bellen erklärte zu der Causa: "Die genauen Umstände des Falles sind mir nicht persönlich bekannt. Nur grundsätzlich scheint mir schon: Wenn ich in Österreich an einem Binnensee ein Boot in Not sehe und nicht zu Hilfe eile, dann werde ich bestraft wegen unterlassener Hilfeleistung - aber ich werde nicht dafür bestraft, wenn ich diese Hilfe leiste."

Nach der Festnahme Racketes sind die Spenden für die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch in die Höhe geschossen. Über den Aufruf der Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf kamen am Montag mehr als 800.000 Euro zusammen, auf einer italienischen Facebook-Seite wurden mehr als 425.000 Euro gesammelt.

Das Spendengeld sei einerseits für die Gerichtskosten von Rackete, erklärte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer. Er fügte hinzu: "Wenn das Schiff beschlagnahmt bleibt, brauchen wir ein neues."