Eltern hielten Kinder in Hundekäfig gefangen

Unterernährt und mit Fäkalien beschmiert fand die Polizei vier Kinder in einem Haus im US-Bundesstaat Texas vor. Die Eltern wurden sofort festgenommen. Begonnen hatte alles mit einem Notruf, der am Mittwoch bei der texanischen Polizei wegen häuslicher Gewalt eingegangen war. Angekommen in dem Haus, das etwa 80 Kilometer von Dallas entfernt liegt, wurden kurz nach der Ankunft vier Kinder entdeckt – zwei davon waren in einem Hundekäfig eingesperrt. Die drei Jungen und das Mädchen im Alter von eins bis fünf Jahren waren stark unterernährt und mit Fäkalien beschmutzt, wie CNN als erstes Medium berichtete.