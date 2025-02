Die Serien an offensichtlich islamistisch motivierten Messer-Attentaten reißt nicht ab. Einen Tag nachdem ein Syrer beim Holocaust-Denkmal in Berlin eine spanischen Touristen schwer verletzt hat, kommt es im elsässischen Mulhouse (Mülhausen), in Frankreich zu einem weiteren blutigen Angriff: Ein Mann wird getötet, zwei Polizisten, die eingreifen wollten, schwer verletzt, einer an der Halsschlagader, ein anderer im Brustbereich. Frankreichs Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat bereits die Ermittlungen übernommen. Das Attentat fand am Rande einer Kundgebung statt, bei der gegen den Bürgerkrieg im Kongo demonstriert wurde.

Algerier sollte abgeschoben werden

Laut ersten polizeilichen Ermittlungen handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 37-jährigen Algerier, der nicht nur den Behörden bekannt war, sondern gegen den auch bereits ein Abschiebe-Bescheid ausgestellt worden war. Er hatte also kein Aufenthaltsrecht mehr in Frankreich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "terroristischen Anschlag". Innenminister Bruno Retailleau wurde noch am Abend in Mulhouse erwartet.