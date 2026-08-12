Geniale Klimaretter: Warum ein Elefant 1,6 Millionen Euro wert ist

Sie leben im Verborgenen, stapfen durch die Regenwälder in Zentral- und Westafrika. Die Waldelefanten haben runde Ohren, sind kleiner und kompakter als die afrikanischen Elefanten in den Savannen, aber immer noch riesig. Die Dickhäuter sind besonders gefährdet. 145.000 Tiere soll es nur noch geben, lautet die Schätzung. Ihr Lebensraum schwindet rasant. Dabei wären sie so wichtig für den Klimaschutz, macht der WWF anlässlich des heutigen Welt-Elefantentags aufmerksam. Der Wert eines Elefanten: 1,6 Mio. Euro „Waldelefanten dünnen das Unterholz aus, verschonen aber langsam wachsende Bäume mit höherer Holzdichte“, erklärt WWF-Artenschutzexperte Georg Scattolin. Die Bäume können größer werden und damit mehr CO₂ speichern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © 11301 Waldelefanten bei einer Wasserstelle.

Wie viel CO₂ das Tier so bindet, rechneten Forscher im Jahr 2019 in einer Studie vor. Wer es gerne in Zahlen gegossen hat: Ein einziger dieser Elefanten erhöht die Kohlenstoff-Speicherkapazität des Regenwaldes, in dem er lebt, um 9.500 Tonnen pro Quadratkilometer. Das entspreche einen Marktwert von mehr als 1,6 Millionen Euro, die ein einzelner Waldelefant in seinem Leben durch die Kohlenstoffbindung wert ist. Diese Zahl beruht auf einer Annahme von ca. 23 Euro pro Tonne CO₂, dem Marktpreis im Jahr 2019. Nur rechnen hilft nicht Die Konflikte mit den Menschen werden mehr. Die Regenwälder werden kleiner und die Bäume tragen weniger Früchte. Die Waldelefanten dringen auf der Suche nach Nahrung immer wieder in die Siedlungsgebiete ein. Das gilt auch für ihre Verwandten auf der Suche nach Wasser. „Sie riechen Wasserstellen auf über zwei Kilometer“, erklärt Scattolin. Und oft sind Wasserstellen bei Siedlungen. Der WWF versucht mit der lokalen Bevölkerung einfache Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können.

Elefantendung-Chili-Mix Ein Rezept: Eine Portion Elefantendung, gemixt mit ein wenig Chili und Wasser. Dann alles trocknen lassen und zu einem Kegel aufschichten. Bei einem Feld positionieren und anzünden. Der Rauch der Mixtur verströmt einen scharfen Geruch - die Elefanten drehen um. „Es hilft, Bienenstöcke aufzustellen“, sagt Scattolin. Es zählt jedes Projekt, um den Elefanten zu helfen. Die Klimakrise setzt den größten Landsäugern zu.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WWF Bence Mate Zwei Afrikanische Elefanten.