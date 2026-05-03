Spektakuläre Rettung: Elch bleibt in Zaun hängen, Passanten helfen

In Estland haben zwei Passanten einen Elch aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier hatte sich unter der Woche in einem Außenbezirk der Hauptstadt Tallinn in einem Wohngebiet in einem Metallzaun verfangen, als es diesen mit einem Sprung überwinden wollte, wie ein nun von estnischen Medien veröffentlichtes Augenzeugen-Video zeigte.

Darin ist zu sehen, wie zwei Männer dem feststeckenden Elch helfen, indem sie seine langen Beine vorsichtig über den Zaun hieven und ihn so befreien – ein Unterfangen, das mehrere Versuche erforderte. Dafür erhielten sie in den sozialen Medien viel Zuspruch.

Beobachtet wurde die Rettungsaktion, wie auf dem Video zu sehen ist, auch von einem anderen Elch, der auf der anderen Seite des Zauns auf seinen Begleiter wartete. Gemeinsam zogen die beiden tierischen Besucher dann weiter. In Estland leben zahlreiche Elche.