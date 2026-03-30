Elch Emil im Grenzgebiet zu Bayern gesichtet

Nach einer winterlichen Unterbrechung hat wieder einmal ein Elch im tschechischen Grenzgebiet zu Bayern für Aufregung gesorgt. Das Tier sei am Wochenende im Wintersportort Zelezna Ruda (Markt Eisenstein) gesichtet worden, berichtete die tschechische Zeitung Denik.

Demnach dürfte es sich um den Jungbullen Emil handeln, der im vorigen Jahr mit seiner Wanderung durch Europa für Schlagzeilen gesorgt hatte. "Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, dass einmal ein Elch durch unsere Stadt laufen würde", sagte der Bürgermeister von Zelezna Ruda, Filip Smola, dem Blatt. Es sei "ein Erlebnis für das ganze Leben" gewesen.